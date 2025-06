La probabile formazione scelta da Pasquale Marino in vista della finale di ritorno del playout di Serie B tra la sua Salernitana e la Sampdoria

Sta per terminare la stagione di Serie B 2024/2025: a scendere in campo nell’ultimo match dell’anno, il ritorno della finale playout, ci saranno Salernitana e Sampdoria.

Si partirà dal risultato dell’andata disputata il 15 giugno, che ha visto i blucerchiati vincere per 2-0.

Domenica 22 giugno alle 20:30 si deciderà definitivamente dallo stadio Arechi di Salerno la quarta squadra che retrocederà in Serie C dopo Cosenza, Cittadella e Brescia (penalizzata).

Di seguito la probabile formazione che potrebbe scendere in campo per la Salernitana in vista del match contro la Sampdoria.

Salernitana, la probabile formazione contro la Sampdoria

Pasquale Marino dovrebbe effettuare diversi cambi soprattutto in avanti rispetto all’undici schierato nella gara di andata. In porta confermato Christensen, con in difesa Ruggeri, Ferrari e Lochosvili. A centrocampo dovrebbero essere confermati Hrustic e Amatucci, mentre sugli esterni spazio a Ghiglione e Corazza. Dubbio sulla trequarti, dove dovrebbe giocare uno tra Soriano e Caligara. Le due punte nel 3-4-1-2 dovrebbero infine essere Cerri e Raimondo. Squalificato l’ex Stojanovic dopo il rosso rimediato nei minuti finali della gara di andata.

SALERNITANA (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Soriano; Cerri, Raimondo. All. Marino.

Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La finale di ritorno del playout di Serie B, in programma per domenica 22 giugno alle 20:30, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming anche dall’app di Dazn.