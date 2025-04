Le ultime sulla situazione legata alla panchina della Salernitana dopo la sconfitta nel derby contro la Juve Stabia.

La Salernitana cambia in vista del termine del campionato di Serie B, nel quale è chiamata a rialzarsi da un momento delicato per evitare la retrocessione in Serie C.

La società ha deciso di separarsi da Breda, allenatore che ha guidato la squadra nella sconfitta del derby campano contro la Juve Stabia.

La scelta del club granata, come raccontato (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA), è quella di puntare su Pasquale Marino.

Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato della Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda.

La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale.