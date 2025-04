Paaquale Marino – Credits: Tess Lapedota

Ancora panchine bollenti in Serie B: la Salernitana va verso Marino, mentre la Samp riflette su Semplici

Una settimana dopo i cambi di Reggiana e Cosenza, in Serie B possono esserci altri giri di allenatori.

In particolare in casa Salernitana, dove dopo la sconfitta contro la Juve Stabia Breda va verso l’esonero.

Il principale indiziato per sostituirlo è Pasquale Marino, per cui nella notte tra domenica e lunedì sono stati fatti dei passi in avanti concreti. L’ex Bari, infatti, ha dato piena disponibilità sin da subito rispetto a Beppe Iachini.

Quest’ultimo rimane sempre in attesa della chiamata della Sampdoria, che può arrivare oggi. Anche Semplici è infatti a rischio dopo il 2-0 contro lo Spezia.

Giuseppe Iachini (Imago)

Le ultime sulle panchine di Salernitana e Sampdoria

Nella giornata di domenica, oltre a Marino, la Salernitana aveva inserito in lista anche Ballardini e Iachini. Quest’ultimo però è stato sondato anche dalla Sampdoria, che potrebbe separarsi con Semplici.

Oltre a lui il club blucerchiato valuta anche Andreazzoli e ha fatto un tentativo per Roberto Mancini, pista che rimane però molto complicata.