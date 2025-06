Salernitana, Marino: “Tutti dobbiamo credere di potercela fare. Destino ancora nelle nostre mani”

Pasquale Marino, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playout di Serie B

Si prospetta una serata da brividi per la Salernitana, che domani – domenica 22 giugno – ospiterà la Sampdoria all’Arechi per il ritorno dei playout di Serie B.

Servirà un’impresa ai campani, che hanno perso 2-0 la gara d’andata a Marassi, e a cui dunque non basterà una semplice vittoria.

Alla vigilia del match l’allenatore dei granata Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole.

Salernitana, le parole di Marino

Prima di tutto, l’allenatore della Salernitana ha detto: “Dobbiamo riscattare la prestazione dell’andata. Siamo consapevoli che la posta in palio è altissima. Fuori casa purtroppo il rendimento non è stato all’altezza, dobbiamo ripetere le partite fatte in casa nell’ultimo mese. Questa squadra con me non ha mai sbagliato due gare di fila, dopo la gara del Ferraris di campionato abbiamo vinto a Cittadella. Cadiamo e sappiamo rialzarci da soli, quelli forti si rialzano. La squadra ha già dimostrato di avere dei valori, serviranno voglia e intensità per ribaltare il risultato.

E sulla formazione: “Devo mettere in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico e mentale a prescindere da due o tre attaccanti. Dobbiamo fare la partita e in casa abbiamo sempre fatto più di un gol. Ho ancora un altro giorno per riflettere, ci saranno probabilmente delle staffette in corsa”.

“Dobbiamo credere di potercela fare”

Per concludere, Marino ha dichiarato: “Tutti dobbiamo credere di potercela fare. Quando sono arrivato c’era depressione e pensavamo che con dodici punti potesse arrivare la salvezza ma avrei comunque messo la firma per giocarmela negli ultimi 90 minuti. Il destino è ancora nelle nostre mani. Ci teniamo a fare bene e a riscattarci con l’aiuto di tutti. Il nostro stadio dovrà rappresentare quello che è stato per la Samp all’andata”.