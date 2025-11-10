Serie C, brutto scontro per Luca Villa durante Salernitana-Crotone: ambulanza in campo

Scontro violento tra Luca Villa ed Enrico Piovanello durante Salernitana-Crotone: ambulanza in campo per soccorrere il calciatore granata

Durante i primi minuti di Salernitana-Crotone – gara valida per la tredicesima giornata del Gruppo C di Serie C – è avvenuto un bruttissimo scontro tra Luca Villa ed Enrico Piovanello.

Dopo l’impatto, il calciatore granata è svenuto e l’ambulanza è prontamente entrata in campo per soccorrerlo.

Luca Villa è stato portato in ospedale e i primi accertamenti hanno rivelato un trauma cranico. Al centrocampista classe 1999 sono stati anche applicati 4 punti di sutura alla bocca.

A seguito di questo episodio sono arrivate anche notizie rassicuranti: il calciatore della Salernitana, infatti, sta bene e ha mandato segnali positivi.