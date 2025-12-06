Mo Salah, sempre più ai margini del Liverpool di Arne Slot, si è sfogato sulla sua situazione in un’intervista a tv2.no

Dopo una stagione — l’ennesima — da protagonista con la maglia del Liverpool, Mo Salah sembra ormai finito ai margini del progetto tecnico del Liverpool di Arne Slot.

Il giocatore, sempre in panchina nelle ultime partite, non sta gradendo la situazione. Il capitano della nazionale egiziana si è sfogato in un’intervista rilasciata a tv2.no.

Salah ha ammesso: “Non posso credere che io stia 90 minuti in panchina. Per 3 volte di fila sono stato messo in panchina, è la prima volta che mi succede in carriera”.

Il giocatore si è detto molto deluso: “Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto nella scorsa stagione. Non so perché io stia in panchina, mi sembra che il club mi stia buttando sotto il bus, è così che mi sento”

Lo sfogo di Salah

Sul rapporto con Slot ha poi aggiunto: “Ho sempre detto di avere un buon rapporto con lui, al all’improvviso non c’è più. Sembra che qualcuno non mi voglia più nel club”.

Il giocatore egiziano ha infine chiuso: “Ho fatto così tanto, sembra che sia diventato io il problema. Voglio rispetto, non devo lottare ogni giorno per il posto, perché me lo sono guadagnato”.