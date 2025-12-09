Liverpool, Salah via già a gennaio? Il punto sul futuro dell’egiziano

Il punto sul futuro di Mohamed Salah

In un momento già delicato per via degli ultimi risultati, il Liverpool si trova a dover gestire un’altra situazione complicata.

A seguito delle dichiarazioni di Salah – rilasciate in occasione del pareggio per 3-3 con il Leeds -, Arne Slot e il suo staff tecnico hanno deciso di non convocare il calciatore egiziano per la partita di Champions League contro l’Inter. E in un attimo è scoppiato un caso mediatico.

Diventano quindi inevitabili le domande sul futuro del calciatore ex Roma, Fiorentina e Chelsea tra le altre. Per fare chiarezza in merito bisogna partire da un presupposto, cioè che l’egiziano percepisce 10 milioni di euro netti, ingaggio incompatibile con le possibilità di diversi campionati, tra cui la Serie A.

Uscendo invece dall’Europa, le squadre saudite non avrebbero problemi a coprire uno stipendio di questa portata, e soddisfare quindi le richieste di Salah. Resta da capire se si arriverà veramente a una rottura anticipata e se quindi Salah lascerà il Liverpool nel mercato di gennaio.

Salah di nuovo in Serie A? Ci sono due ostacoli

Oltre al pesante ingaggio da 10 milioni di euro netti, c’è un altro aspetto che rende inverosimile un ritorno di Salah in Italia.

Per riportare l’attuale calciatore dei Reds in Serie A, è necessario avere anche uno slot da extracomunitario libero, in quanto il classe ’92 non ha il passaporto da comunitario.