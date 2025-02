Roma, possibile offerta per Salah-Eddine del Twente

La Roma potrebbe provarci per il terzino

La Roma potrebbe provare a prendere un terzino nelle ultime ora di mercato.

Si tratta di Anass Salah-Eddine, terzino sinistro olandese classe 2002, in forza al Twente.

I giallorossi potrebbero presentare un’offerta al giocatore in mattinata nell’ultimo giorno di calciomercato. Sarà da capire se il club olandese la riterrà adeguata.

In questa stagione ha collezionato 18 presenze in Eredivisie e 8 in Europa League.