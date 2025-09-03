Stadio San Siro, Sala: “Sconti a Milan e Inter? Nessuno”

Le parole del primo cittadino sulla questione legata allo stadio San Siro

“Speriamo di trovare un accordo al più presto, lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero” parola di Beppe Sala. Il sindaco di Milano, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è tornato a parlare dello stadio San Siro.

Il primo cittadino ha escluso la possibilità di dimettersi nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse respingere la delibera sulla vendita: “Non c’è sconto, ma compartecipazione alle spese che deriva o dalla legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come lo spostamento dello stadio stesso. Queste proprietà più che la passione per il calcio, lo considerano un’occasione di business”.

La delibera relativa alla cessione di San Siro dovrebbe essere esaminata e approvata dalla giunta comunale tra la seconda e la terza settimana di settembre. Successivamente, il provvedimento passerà attraverso uno o due passaggi nelle commissioni consiliari, per poi approdare in consiglio comunale per il voto finale.

L’uso del condizionale è d’obbligo, poiché inizialmente l’iter era previsto già per luglio, ma è stato rinviato a seguito dell’indagine sull’urbanistica. Restano comunque incerti i numeri della maggioranza necessari per l’approvazione.