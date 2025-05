Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato della possibilità di installare un maxischermo a San Siro per la gara tra PSG e Inter

Manca sempre meno alla finale di Champions League che vedrà impegnate PSG e Inter. Il club parigino torna a giocarsi il trofeo cinque anni dopo l’ultima finale, persa contro il Bayern Monaco. Dall’altra parte i nerazzurri hanno superato le semifinali grazie all’emozionante rimonta sul Barcellona.

La gara si giocherà il 31 maggio a Monaco di Baviera, e i due club riceveranno circa 18.000 biglietti a testa, mentre i restanti saranno messi in vendita in tutto il mondo.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, inoltre, ha parlato della possibilità di installare un maxischermo a San Siro in occasione della finale, per permettere ai tifosi che non saranno presenti a Monaco di assistere comunque al match.

Di seguito le sue dichiarazioni complete, rilasciate ai microfoni di RTL 102.5.

Le parole di Sala sul maxischermo per PSG-Inter

Il sindaco di Milano ha commentato così la possibilità di avere un maxischermo a San Siro: “Stiamo discutendo con l’Inter, anche attraverso la prefettura“.

“Non è ancora una notizia ufficiale ma è un’intenzione chiara quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza” ha concluso Sala.