Avellino, Marco Sala ha firmato il contratto

Marco Sala ha firmato il contratto con l’Avellino.

Manca solo l’ufficialità. Marco Sala sarà un nuovo giocatore dell’Avellino: nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre, il terzino ha firmato il contratto che lo legherà al club biancoverde, completando così il trasferimento dal Como.

L’operazione, già definita nei giorni scorsi, si concretizzerà con l’apertura della finestra di mercato invernale, fissata per il 2 gennaio. L’Avellino mette così a segno un rinforzo per la corsia difensiva, puntando su un profilo che conosce bene la Serie B.

Sala arriva dal Como, dove in questa stagione non ha ancora trovato spazio, dopo aver collezionato nove presenze complessive tra campionato e Coppa Italia nella scorsa annata. Il classe 1999 si prepara quindi a iniziare una nuova avventura tornando in Serie B, che aveva già vissuto con la maglia del Como nell’anno della promozione in Serie A.

Per l’Avellino si tratta di un innesto mirato in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di aumentare le soluzioni sulle fasce difensive.