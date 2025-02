Al lavoro per Saint-Maximin e Comuzzo in stand-by: il punto sul mercato del Napoli

Il mercato del Napoli attorno a Saint-Maximin e Comuzzo: si lavora per il primo, il secondo ancora in stand-by.

Il mercato invernale del Napoli continua a mantenere alta l’attenzione, con la società azzurra concentrata su un obiettivo preciso: il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il nome identificato è quello di Allan Saint-Maximin.

L’esterno offensivo francese è al centro di una trattativa che il club sta cercando di sbloccare, lavorando su un doppio passaggio a livello tecnico. Al momento, il Napoli sta cercando di risolvere gli ultimi dettagli per portare il francese in Serie A.

Una delle soluzioni sul tavolo prevede anche un minimo indennizzo al Fenerbahçe, che permetterebbe di risolvere anticipatamente il prestito del giocatore, dando così il via libera al trasferimento al Napoli.

L’affare non è semplice, ma il club azzurro è determinato a portare a termine l’operazione. La risoluzione del prestito con il Fenerbahçe rappresenta un passaggio fondamentale per Saint-Maximin, che potrebbe diventare uno dei rinforzi cruciali per la squadra di Antonio Conte, aggiungendo qualità e imprevedibilità al reparto offensivo del Napoli.

Comuzzo in Stand-By

Non solo Saint-Maximin, anche in difesa il Napoli continua a osservare Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina.

Per quanto riguarda il difensore, il club viola non scende dalla sua posizione di 40 milioni di euro, con il Napoli che continua a trattare per provare a raggiungere un accordo.

L’operazione resta, al momento, in stand-by.