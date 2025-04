L’arbitro Letexier estrae il cartellino rosso nei confronti di Stassin, poi ci ripensa e gli dà solo un’ammonizione

Episodio particolare durante la partita tra Saint-Étienne e Lione, valida per la trentesima giornata del campionato di Ligue 1.

Al minuto 28 del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, l’attaccante Lucas Stassin è intervenuto in maniera scomposta su Corentin Tolisso.

Il belga classe 2004 ha colpito la caviglia destra del centrocampista del Lione, che è rimasto a terra dolorante richiedendo l’intervento dello staff medico e della barella. Dopo il contatto la caviglia destra del francese si è storta, impedendo al calciatore di uscire dal campo in autonomia.

Il provvedimento dell’arbitro François Letexier per sanzionare Stassin è arrivato dopo qualche attimo di esitazione e indecisione.

Rosso o solo giallo? Letexier cambia idea

Inizialmente l’arbitro francese ha estratto il cartellino rosso, che avrebbe fatto terminare anzitempo la partita di Stassin.

Non convinto della decisione presa, Letexier ha richiamato il giocatore del Saint-Étienne per revocare il cartellino rosso e assegnargli solo un’ammonizione. La squadra allenata da Eirik Horneland ha quindi evitato il pericolo di rimanere in 10 uomini per un’ora di gioco contro il Lione di Fonseca.