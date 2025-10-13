Brutte notizie in casa Milan: c’è lesione per Alexis Saelemaekers, rientrato prima del previsto dalla sosta Nazionali.

Ancora cattive notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Dopo la sosta per le Nazionali, i rossoneri devono fare i conti con un nuovo, pesante infortunio che colpisce le corsie laterali: Alexis Saelemaekers si è fermato.

L’esterno belga, rientrato anzitempo a Milanello dopo il forfait con la sua nazionale, ha subito accertamenti che hanno confermato i timori iniziali. Lo staff medico del club ha diagnosticato una lesione al flessore della coscia destra.

Ciò che è certo è che Saelemaekers sarà costretto ai box per i prossimi giorni e salterà sicuramente la prossima gara di campionato contro la Fiorentina.

Il giocatore osserverà un periodo di riposo e nuovi esami verranno effettuati tra una settimana. Solo allora si potrà avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero e sulla data del suo effettivo rientro in campo.