Saelemaekers saluta la Roma: “Ovunque andrò porterò con me un pezzo di voi”

Il saluto di Alexis Saelemaekers dopo la fine del prestito alla Roma: il calciatore tornerà al Milan

Si chiude l’avventura a Roma di Alexis Saelemaekers.

Il calciatore belga era arrivato in giallorosso la scorsa estate in prestito dal Milan, in una trattativa in cui era coinvolto anche Tammy Abraham che ha giocato nella stagione 2024/25 proprio con la maglia rossonera.

Durante la sua parentesi nella Capitale, Saelemaekers ha messo a segno 7 gol e fornito 7 assist in 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, il calciatore belga ha così salutato la Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #AS56 (@alexis.saelemaekers)

Roma, il messaggio social di Saelemaekers

In un lungo messaggio in un post con i suoi gol in maglia giallorossa, si legge: “Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi… ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai”.

“Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società… e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato. Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi. Daje, vi voglio bene!”.