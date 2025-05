Roma, non c’è l’accordo per Saelemaekers: il Milan fa muro

La Roma non ha l’accordo con il Milan per Saelemaekers: i rossoneri vorrebbero trattenerlo

Si avvicina l’apertura della finestra estiva di calciomercato, con le squadre italiane attive per rinforzare la propria rosa.

Per quanto riguarda la Roma, uno dei desideri di mercato è riprendere Alexis Saelemaekers, autore di un’ottima stagione. Il belga, in Serie A, ha realizzato ben 7 gol e 3 assist in 23 partite disputate.

Il calciatore è però di proprietà del Milan, che vorrebbe tenerlo in squadra.

La Roma, per avere ancora con sé il classe 1999, dovrebbe trovare l’accordo con i rossoneri, che però fanno muro. Quindi i giallorossi dovranno soddisfare le richieste del Milan, altrimenti non si procederà.