Alexis Saelemaekers in rossonero fino al 2031: ufficiale il rinnovo di contratto

Alexis Saelemaekers rimarrà in rossonero almeno fino al 2031. È quanto è stato annunciato dal Milan tramite un comunicato ufficiale.

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, infatti, è stato ora rinnovato fino al 30 giugno 2031. Una testimonianza di stima e fiducia di quanto il belga ha fatto e sta facendo con la divisa rossonera.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026“, riferisce il club.

Arrivato nel gennaio 2020 e le esperienze in prestito tra Roma e Bologna, il suo legame con il Milan arriverà a sfiorare gli 11 anni. Di seguito, il comunicato integrale della società.

Milan, l’ufficialità del rinnovo di Saelemaekers

Il comunicato continua così. “Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo“.

“Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera“.