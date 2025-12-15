Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, ufficiale il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 2031

Redazione 15 Dicembre 2025
Saelemaekers, esterno del Milan (Imago)
Saelemaekers, esterno del Milan (Imago)

Alexis Saelemaekers in rossonero fino al 2031: ufficiale il rinnovo di contratto

Alexis Saelemaekers rimarrà in rossonero almeno fino al 2031. È quanto è stato annunciato dal Milan tramite un comunicato ufficiale.

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, infatti, è stato ora rinnovato fino al 30 giugno 2031. Una testimonianza di stima e fiducia di quanto il belga ha fatto e sta facendo con la divisa rossonera.

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026“, riferisce il club.

Arrivato nel gennaio 2020 e le esperienze in prestito tra Roma e Bologna, il suo legame con il Milan arriverà a sfiorare gli 11 anni. Di seguito, il comunicato integrale della società.

Milan, l’ufficialità del rinnovo di Saelemaekers

Il comunicato continua così. “Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo“.

Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera“.