Le parole dell’ex allenatore Arrigo Sacchi sul suo futuro.

Arrigo Sacchi ha fatto la storia del calcio italiano e forse potrebbe continuare a farla.

Intervistato da Adnkronos, infatti, l’ex allenatore ha rivelato: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”.

“Possibili squadre? Ne ho tante – ha continuato -. Ma se farlo in Italia non lo so. Perché io voglio troppo bene a questo paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima”.

“Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri”, ha detto.

Le parole di Sacchi

Sulla Juventus ha aggiunto: “Ha preso un ottimo allenatore, una persona che ha le idee chiare: e sta portando, non solo lui, qualità nel calcio italiano”.

“Adesso è diverso – ha continuato –, perché ci sono due categorie di calcio in Italia, una è quella che ha pensato l’Inghilterra, che ha aiutato tutti e ha pensato che nel calcio occorresse avere una squadra e un gruppo di persone. In Italia invece abbiamo sempre pensato che il calcio fosse un fatto individuale e difensivo: non c’è nessuna squadra, c’è solo un gruppo di persone”.

Sacchi: “Baroni eleva i giocatori”

Sul calcio italiano ha poi aggiunto: “La Juventus, purtroppo, aveva soldi e spendendoli pensava di risolvere. Adesso c’è la Lazio che gioca un calcio positivo, che eleva i giocatori: bravo Baroni, e Motta fa la stessa cosa. Ma c’è anche Conte, che è un fenomeno e dà la vita e c’è Gasperini che anche lui gioca un altro calcio e spendendo molto meno. Anche l’Inter sta ampliando la sua idea di calcio”.

“Juventus, Lazio, Napoli e anche l’Atalanta stanno portando in alto il livello del calcio italiano. Ma resta il fatto che nelle altre nazioni hanno un sistema: Brasile, Uruguay, Francia, Spagna. E da noi c’è la confusione più totale. Pensavamo che il calcio fosse difensivo e individuale, ma come mai può esserlo?”, ha concluso.

