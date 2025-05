Nelle prime convocazioni di Carlo Ancelotti da ct del Brasile c’è anche un po’ di Walter Sabatini: da Ederson ad Alisson.

Carlo Ancelotti ha ufficialmente salutato il Real Madrid e iniziato la sua nuova avventura da Commissario Tecnico della Nazionale Brasiliana.

Le sue prime parole sono state: “È un orgoglio guidare la selezione migliore del mondo. Ho davanti un grande lavoro ma anche molta illusione che il Brasile torni ad essere campione, è una grande responsabilità”.

In vista dei prossimi impegni, che saranno le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Ecuador e Paraguay il 6 e l’11 giugno, l’ex allenatore dei Blancos ha stilato le prime convocazioni ufficiali.

Nelle prime ‘chiamate’ ufficiali di Carlo Ancelotti ci sono alcuni nomi che richiamano anche un altro italiano. Si tratta di Walter Sabatini, ecco perchè.

Le scoperte brasiliane di Sabatini chiamate da Ancelotti

Vinicius Junior, Antony, Raphinha e Martinelli a parte, nella lista delle convocazioni del “nuovo” Brasile di Carlo Ancelotti ci sono alcuni giocatori che sono passati dall’Italia. Alcuni giocano tutt’ora nel nostro paese, altri invece stanno giocando in altri campionati in giro per il mondo.

Il comun denominatore, però, si chiama Walter Sabatini. Sì, perché sono ben 4 i giocatori che sono arrivati in Italia grazie al direttore sportivo italiano. Alisson e Gerson, ora rispettivamente al Liverpool e al Flamengo, furono portati alla Roma. Ederson, ora punto fermo dell’Atalanta, fu scoperto e portato a Salerno. Senza dimenticare Marquinhos, ora capitano del Paris Saint-Germain finalista di Champions League, che venne portato a Roma.