Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Parma.

L’Udinese torna al BluEnergy Stadium per la 27ª giornata di campionato: i bianconeri cercano di conquistare la terza vittoria consecutiva.

La squadra friulana affronterà il Parma, fresco di vittoria dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina.

A due giorni dalla partita, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

Le parole di Runjaic in conferenza stampa

Runjaic ha parlato dell’episodio che ha coinvolto Lorenzo Lucca in Lecce-Udinese: “Ne abbiamo discusso internamente e questo è un dato di fatto. Lucca si è già scusato, anche pubblicamente con ‘Volevo essere un duro’. A volte, episodi negativi come questo possono trasformarsi in opportunità di crescita. La squadra viene sempre prima di tutto e i valori che rappresentiamo devono essere condivisi da tutti. Si tratta di un caso isolato, legato esclusivamente alla partita contro il Lecce. Durante la settimana ci siamo allenati bene e Lucca ha mostrato grande impegno. Mi aspetto che dia un contributo importante alla squadra, proteggendo il pallone e rendendosi pericoloso in zona gol. Nell’ultima gara ha segnato su rigore, regalandoci la vittoria, e abbiamo ormai metabolizzato quanto accaduto”.

Sull’infortunio di Sava: “Speriamo possa tornare a disposizione entro la fine della stagione. Purtroppo, gli infortuni fanno parte del calcio e non si possono prevedere. Nelle ultime settimane stava crescendo molto ed era un giocatore importante per noi, quindi la sua assenza sarà una perdita significativa. Tuttavia, per la sfida contro il Parma avremo un sostituto all’altezza. Sia Piana che Padelli hanno qualità importanti e sono valide alternative. Sono sereno perché difendiamo come squadra, offrendo una prestazione solida che aiuta anche il portiere”.

Su Okoye: “Dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi con il gruppo e valuteremo quando potrà essere convocato. Questo è un aspetto positivo. Ha svolto un intenso lavoro individuale e con il fisioterapista, e lo aspettiamo con grande entusiasmo”.