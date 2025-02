I commenti di Kosta Runjaić nell’intervista post Lecce-Udinese, valida per la 26ª giornata di Serie A

È da poco terminata la prima gara della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

L’anticipo del Via del Mare tra Lecce e Udinese ha portato 3 punti alla formazione di Kosta Runjaić, che sale momentaneamente alla decima posizione in classifica con 36 punti.

Fondamentale per il successo il gol su calcio rigore di Lorenzo Lucca, arrivato dopo una discussione con i propri compagni di squadra (LEGGI COSA È SUCCESSO).

Al termine dei 90′, l’allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nell’intervista post-partita concessa a Dazn.

L’intervista di Runjaic dopo Lecce-Udinese

I commento dell’allenatore sull’episodio prima del rigore: “Thauvin è il primo rigorista. Ho visto una discussione troppo lunga e Lucca ha preso una decisione da solo: per questo ho scelto di toglierlo. Ha segnato un rigore bellissimo e siamo felici. Questa è la cosa più importante”.

A seguire: “Non penso che sia la prima volta che due calciatori litighino per un rigore. Il mio punti di vista è che bisogna sistemarsi internamente. Avremo tempo durante la settimana, ne parleremo. È stato un momento e io ho preso una decisione. Non mi piace chi non rispetta le regole: non c’è una grande storia dietro“.