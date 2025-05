Udinese, Runjaic: “Domani almeno quattro titolari assenti. Parlo sempre con la società”

Runjaic, allenatore Udinese (Imago)

Le parole dell’allenatore dei bianconeri alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Igor Tudor.

L’Udinese torna in campo per la 37esima giornata di Serie A.

Reduce dalla sconfitta contro il Monza per 2-1, i ragazzi di Runjaic hanno il dovere morale di chiudere al meglio un campionato tranquillo.

L’avversario, però, è tra quelli più motivati possibili: si tratta della Juventus di Igor Tudor che lotta per un piazzamento nella prossima UEFA Champions League.

Di seguito le parole dell’allenatore dell’Udinese nella consueta conferenza stampa di vigilia del match.

Udinese, le parole di Runjaic alla vigilia della Juventus

Prima di tutto, l’allenatore ha parlato della sconfitta contro il Monza e ha annunciato le assenze per domani: “Non ce la aspettavamo, contro l’ultima in classifica e in casa nostra. Ci è rimasto ovviamente l’amaro in bocca, però è andata così. A ciò si è aggiunto l’infortunio di Bijol, anche Martin Payero non sarà a disposizione, si è infortunato fino a fine stagione. Atta e Lucca sono squalificati“.

“Quando si affronta la Juventus in uno stadio del genere non servono parole per trovare motivazione in più. Vogliamo dare il massimo in campo per ottenere più punti possibili. In ogni gara possiamo dire la nostra, anche contro la Juventus. Noi giochiamo per la nostra società, i nostri tifosi e per tutto il Friuli“.

Udinese, Runjaic

“Parlo sempre con la società, anche del futuro”

Dopodiché, ha anche parlato dei propri rapporti con la società: “Parliamo ogni settimana, parlo continuamente con Gino Pozzo, con Nani, Inler, Collavino, siamo sempre in contatto. Ci sono tanti temi di cui parlare, il primo è ovviamente la partita più vicina. Parliamo in maniera intensa e con un approccio positivo.

Stiamo parlando anche del futuro oltre che del presente, però ci sono ancora due partite per poter analizzare nel dettaglio questa stagione per capire cosa è stato fatto bene, cosa migliorare”.

Per quanto riguarda il caso Solet, poco prima dell’inizio della conferenza ha preso parola l’ufficio stampa, che ha dichiarato: “Non abbiamo nessun commento da fare sulla sua vicenda, è a disposizione e si è allenato regolarmente. Abbiamo ribadito che è una vicenda personale sul quale il club non ha alcun commento da fare”: