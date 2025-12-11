L’annuncio della Federazione portoghese

Rui Patricio lascia il calcio giocato: il portiere ha annunciato il ritiro dopo che era rimasto svincolato dall’Al-Ain.

Il portoghese smette a 37 anni dopo una lunga carriera tra Premier League, Serie A e Liga Portugal, con oltre 700 presenze tra i club e più di 100 in nazionale.

Ad annunciare il suo futuro è la Federazione portoghese con questo comunicato: “Campione d’Europa nel 2016 e vincitore della Nations League nel 2019, Rui Patrício è stato una presenza fissa nelle principali competizioni internazionali. Ha partecipato a Euro 2008, ma ha esordito con la nazionale maggiore solo nel novembre 2010, contro la Spagna. La sua ultima partita con la nazionale è stata nel marzo 2024, contro la Svezia. Per oltre un decennio, Rui Patrício non ha saltato una sola partita di qualificazione per i Campionati Europei o Mondiali. Con 108 partite con la nazionale maggiore, è il portiere con più presenze di tutti i tempi e fa parte del ristretto gruppo di calciatori portoghesi che hanno superato il traguardo simbolico delle 100 presenze internazionali”.

Per il prossimo 12 dicembre è prevista una cerimonia di addio presso la Cidade do Futbol.