Rui Costa (IMAGO)

Le parole del presidente del Benfica dopo la decisione della Uefa sul caso Prestianni

Ecco le parole del presidente del Benfica, Rui Costa, alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Real Madrid.

Rui Costa ha inziato così: “Innanzitutto, è inutile sottolineare il grado di difficoltà di questa partita. Ribaltare il risultato del Da Luz al Bernabéu è di una difficoltà elevatissima, ma l’ambizione e la convinzione sono incrollabili. Lo abbiamo già dimostrato quest’anno. Giocheremo questa gara con tutte le nostre armi, sperando di poter fare il nostro lavoro nello stesso modo in cui ha potuto farlo il nostro avversario. Non è ciò che è accaduto al Da Luz. Ci ritroviamo con questo caso di mezzo e siamo impossibilitati a schierare Prestianni. Riteniamo che non sia stato provato nulla e che l’assenza del giocatore in questa partita non sia giustificata”

Ha poi proseguito: “Una cosa non esclude l’altra e non vogliamo usare altri casi per annullare la situazione legata a Prestianni, ma non possiamo dimenticare quello che è successo nella partita in casa. C’è un’aggressione chiara da parte di Valverde, che dovrebbe restare fuori da questa partita”.

Ha infine concluso: “Non sono in campo per sapere cosa sia stato detto o non detto. In una situazione del genere si dicono molte cose. Quello in cui crediamo è la parola del nostro giocatore; ancor più di questo, noi conosciamo i ragazzi che abbiamo in casa. Prestianni viene etichettato come razzista, ma è tutto fuorché razzista. Posso garantirlo. Parlo a una settimana di distanza dal fatto ed è facile da spiegare. Abbiamo informato i nostri tifosi di tutte le procedure, abbiamo difeso il giocatore quando andava difeso e non aveva senso che il presidente ne parlasse tutti i giorni. Non è ancora uscita la sentenza definitiva, c’è una sospensione, ma non serviva a nulla parlare quotidianamente di un argomento ancora in fase di giudizio. Abbiamo atteso i tempi del procedimento”.