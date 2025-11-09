L’ex calciatore di Fiorentina e Milan è stato confermato alla presidenza del Benfica

Ci sarà ancora Rui Costa alla guida del Benfica, come deliberato dai soci con le elezioni avvenute nella giornata di sabato 8 novembre.

L’ex giocatore di Fiorentina e Milan, oltre che della nazionale portoghese e proprio del Benfica, è stato rieletto presidente per i prossimi 4 anni ed era già in carica dall’estate del 2021.

Nelle nuove elezioni, sono stati per lui due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9%. All’altro candidato João Noronha Lopes è andato solo il 34,11%.

Il suo secondo mandato sarà inaugurato già nella serata di oggi, domenica 9 novembre, quando alle 21:30 la squadra di Mourinho ospiterà il Casa Pia. E Rui Costa ha già fissato l’appuntamento allo stadio:”Celebreremo ciò che ci unisce: il Benfica“.

Benfica, le prime parole di Rui Costa dopo la rielezione

“Le mie prime parole vanno ai tifosi del Benfica, – sono stati i primi ringraziamenti di Rui Costa – che immenso orgoglio provo. Congratulazioni per questa straordinaria vitalità democratica e per la straordinaria partecipazione. Solo il Benfica poteva fare la storia in questo modo, con un voto degno del Benfica. Che grandezza, che spirito e che partecipazione. Non c’è nessuno come il Benfica“.

Il confermato presidente ha poi continuato: “Da Nord a Sud, nelle Isole e sparsi per il mondo, i soci hanno espresso la loro volontà in modo chiaro e inequivocabile. Li ringrazio per la fiducia e mi assumo la responsabilità di continuare a lavorare per ottenere altre vittorie e titoli. Desidero esprimere sinceramente il mio apprezzamento per il contributo di tutti i candidati. In particolare, desidero esprimere il mio rispetto per la squadra di João Noronha Lopes, per il lavoro e la dedizione dimostrati. Nonostante le nostre rispettive differenze, le idee, i progetti e le ambizioni di tutti hanno arricchito la discussione sul futuro del Benfica“.