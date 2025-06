Ruggeri all’Atletico Madrid: chiusura prevista nelle prossime ore

Importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra l’Atletico Madrid e Matteo Ruggeri: cessione alle fasi finali

Sono ore importanti per il calciomercato in casa Atalanta: Matteo Ruggeri è infatti pronto a salutare la Serie A.

Per l’esterno nerazzurro, come riferito da diverse indiscrezioni dalla Spagna, ci sono state importanti offerte dall’Atletico Madrid, con l’affare che è adesso alle fasi finali e in dirittura d’arrivo.

La chiusura della trattativa è infatti prevista entro le prossime 48 ore, con l’affare che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.