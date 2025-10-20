Rugani dopo il rinnovo: “La Juventus è un modo di vivere. Significa dedizione, amore sincero”

Le parole di Daniele Rugani dopo il rinnovo di contratto con la Juventus

Daniele Rugani ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2028. Un traguardo che il difensore ex Ajax ha deciso di celebrare con un post sul proprio profilo Instagram.

Le parole e le emozioni di Rugani dopo il prolungamento del contratto: “Più di dieci anni fa ho firmato il mio primo contratto per questo club. Un sogno che diventava realtà. Oggi la fame è la stessa, la voglia ancora di più“.

Sulla filosofia della Juventus: “La Juventus per me non è solo una squadra ma anche un modo di vivere. Significa dedizione totale, amore sincero, professionalità assoluta. È un modo di intendere ogni allenamento, ogni partita, ogni minuto in campo fino all’ultima goccia di sudore“.

“Valori che mi hanno trasmesso chi c’era prima di me, rendendoli punti fermi nel mio modo di vivere questo sport e che cercherò di tramandare a mia volta ogni giorno. Orgoglioso, grato e onorato, pronto a continuare a scrivere questa storia. Finché indosserò questi colori, darò tutto. Sempre. Fino alla fine“.