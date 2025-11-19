Luciano Spalletti dovrà fare a meno del difensore per le prossime partite: c’è lesione per Rugani

La Juventus ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Daniele Rugani. C’è lesione per il difensore che sarà costretto a saltare le prossime partite.

Il comunicato dei bianconeri: “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra”.

Il difensore italiano rischia di restare ai box per circa un mese, saltando le partite contro: Fiorentina, Bodo/Glimt, Cagliari, Udinese, Napoli, Pafos e Bologna.

La Juventus cercherà di recuperare il giocatore per il big match contro la Roma del 20 dicembre.

I numeri di Daniele Rugani

In queste prime 15 partite tra campionato e Champions League, Daniele Rugani non sta trovando lo spazio desiderato. Tra entrambe le competizioni ha disputato solo 7 partite: 5 in Serie A e 2 in Champions League.

Nell’ultima giornata contro il Torino era partito titolare, a dimostrazione di come Spalletti volesse puntare su di lui. Ora dovrà stare lontano dai campi per circa un mesetto e l’allenatore toscano spera di recuperarlo per la Roma.