Le parole di Daniele Rugani nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio, ha presentato il suo nuovo difensore Daniele Rugani.

L’ex giocatore della Juventus si è trasferito a Firenze durante gli ultimi giorni del mercato invernale.

Di seguito le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore viola: “Se Paratici ha inciso nella scelta di venire a Firenze? Non ho sentito il Direttore prima di arrivare ma è stato bello ritrovarlo, abbiamo fatto un gran percorso insieme. Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui”.

Ha poi continuato sulla scelta di lasciare la Juventus. “Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma il calcio è così e vanno colte le opportunità. A 31 anni posso ancora dare molto”.

Le parole di Daniele Rugani

Il difensore ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Vengo da alcuni infortuni fastidiosi. Nel ultimi 10 giorni ho fatto sedute doppie per essere in condizione quanto prima. Contro il Pisa potrei essere pronto a dare una mano”.

Ha poi concluso su ciò che può ancora dare al calcio e alla Fiorentina: “Firenze sicuramente trova un giocatore più grandicello ed esperto che ha vissuto momenti belli e difficili che lo hanno formato come calciatore e come uomo. Voglio portare la mia esperienza in questa squadra”.