Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina: è ufficiale

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Daniele Rugani. Il classe 1994 è un nuovo difensore a disposizione di Paolo Vanoli

Daniele Rugani lascia la Juventus. L’ex difensore del Cagliari e dell’Ajax è pronto a iniziare una nuova avventura.

Il classe 1994 passa alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto condizionato (legato alle presenze e alla salvezza della società viola).

Ecco il comunicato della società viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C”.

Con la maglia della Juventus, Daniele Rugani ha giocato 157 partite, impreziosite da 11 gol, 1 assist. Ha vinto 12 trofei: per sei volte è stato campione d’Italia, poi quattro Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. In questa stagione, il difensore ha collezionato 6 presenze in Serie A.