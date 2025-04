Il Real Madrid perde anche Rüdiger: operato al menisco

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, si è operato al menisco dopo la finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

Non è un periodo semplice per il Real Madrid, che dopo l’eliminazione in Copa del Rey per mano del Barcellona deve ora fare i conti anche con un infortunio pesante nel reparto difensivo.

I Blancos hanno comunicato ufficialmente che Antonio Rudiger è stato operato con successo per una lesione parziale al menisco esterno della gamba sinistra.

L’intervento è stato eseguito dal dottor Manuel Leyes sotto la supervisione dei Servizi Medici del club. Il difensore tedesco inizierà nei prossimi giorni il percorso di recupero, con tempi ancora da definire.

Un colpo duro per la squadra di Carlo Ancelotti, che si trova in un momento critico della stagione.

Real Madrid, operazione per Rudiger

L’eliminazione dalla Copa del Rey, arrivata dopo una sconfitta pesante contro i rivali storici del Barcellona, ha lasciato il segno sull’ambiente del Real Madrid, già scosso da prestazioni altalenanti in campionato. Ora, la perdita di un pilastro come Rudiger rischia di complicare ulteriormente le cose, soprattutto in vista degli impegni decisivi della Liga e delle competizioni europee.

La sua assenza apre un vuoto che Ancelotti dovrà colmare facendo affidamento su risorse alternative, ma il momento non è dei più favorevoli.In attesa di aggiornamenti sui tempi di recupero, il Real Madrid si trova a dover reagire su più fronti: il campo, l’infermeria e un morale da ricostruire.

Oltre a Rudiger, durante il Clasico ha dovuto lasciare il campo anzitempo anche Ferland Mendy, lasciando ancora più problemi alla difesa dei Blancos. Rudiger, oltre, all’infortunio, dovrà attendere il comunicato del giudice sportivo, dopo gli eventi che lo hanno coinvolto durante la finale contro il Barcellona.