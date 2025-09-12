Real Madrid, lesione per Rüdiger: il comunicato del club

Il Real Madrid dovrà far a meno del difensore tedesco per le prossime partite: c’è lesione

Brutte notizie per Il Real Madrid e per Antonio Rudiger. Il difensore, di ritorno dalla Nazionale, ha svolto alcuni esami che hanno evidenziato una lesione.

Il comunicato del club: “In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Toni Rüdiger dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra.”

Non sono noti i tempi di recupero, ma il difensore dovrebbe stare ai box per diversi mesi.

Ricordiamo che Rudiger aveva recuperato da pochi mesi dall’intervento di pulizia del menisco che lo aveva tenuto fuori un paio di mesi, facendogli saltare la parte finale della scorsa stagione.

Il punto sugli infortunati del Real Madrid

Altra perdita importante dunque per Xabi Alonso. Il Real Madrid, attualmente, ha Bellingham, Camavinga, Endrick e Ferlan Mendy fermi per problemi fisici. A questi da oggi si aggiunge anche Antonio Rudiger.

Inizio difficile per il nuovo allenatore madrileno che dovrà far fronte all’assenza di diversi big, tutti alle prese con infortuni significativi che li terranno fuori dai giochi per diverso tempo.