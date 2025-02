Le parole dell’ex allenatore del Napoli e attuale CT del Belgio, Rudi Garcia, rilasciate a L’Equipe sulla passata stagione

Nella giornata di oggi, 27 febbraio, Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui parla della scorsa stagione sulla panchina del Napoli.

L’allenatore francese, chiamato per il post Spalletti, è stato sulla panchina azzurra fino al mese di novembre quando è stato esonerato dopo una sconfitta contro l’Empoli.

Al suo posto, poi, a Napoli venne scelto Walter Mazzarri. Lo scorso gennaio, poi, l’allenatore francese è stato nominato commissario tecnico della nazionale belga.

Nell’intervista a L’Equipe Rudi Garcia ha raccontato del suo rapporto con De Laurentiis anche dopo l’esonero.

Le parole di Rudi Garcia

Rudi Garcia ai microfoni de L’Equipe ha raccontato cosa è successo dopo il suo esonero: “Quando fui esonerato ero ancora sotto contratto. Avevo una clausola di riservatezza e i miei diritti di immagine appartenevano ancora alla società. In Italia si può essere licenziati ma restare comunque legati al club. Sono rimasto sotto contratto fino all’estate del 2024“.

L’allenatore francese ha anche parlato di cosa non è andato nella scorsa stagione: “Esiste un’espressione italiana: ‘il tempo è galantuomo’. Ho lasciato il Napoli al quarto posto e alla fine sono arrivati decimi. Eravamo anche quasi qualificati per gli ottavi di finale della Champions League. Non ho fatto tutto correttamente ma ero nel giusto. I risultati seguenti dimostrano gli errori commessi dal presidente. Di Napoli amavo tutto: la città, lo stadio, i tifosi, la squadra tranne l’interferenza del suo presidente“.