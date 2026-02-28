La cura Rubinacci funziona. Reggiana, arriva un’altra vittoria contro lo Spezia

La Reggiana di Lorenzo Rubinacci si allontana dalla zona playout di Serie B dopo la vittoria con lo Spezia

La Reggiana dimostra sempre più di aver invertito la rotta dopo l’arrivo sulla panchina granata del nuovo allenatore Lorenzo Rubinacci. Nelle ultime quattro partite, infatti, la squadra di Reggio Emilia ha centrato due vittorie e due pareggi risalendo così dalla 17ª alla 14ª posizione.

Alla sua prima esperienza come allenatore di una prima squadra, Rubinacci sta sorprendendo tutti. Dopo aver svolto il ruolo di vice in diverse squadre tra Serie B e Serie C, la Reggiana gli ha offerto la possibilità di mettersi in mostra nel campionato cadetto italiano.

Esonerato Davide Dionigi Rubinacci, dunque, è subentrato portando una ventata di aria fresca in casa Reggiana. La squadra granata ha cambiato modulo passando da un 3-4-2-1 a un più classico 3-5-2. Mantenendo la difesa a tre il nuovo allenatore ha scelto di rimettere al centro del progetto Natan Girma, tornato titolare in Serie B.

La cura Rubinacci sembra quindi funzionare per una Reggiana che sta scalando la classifica del campionato cadetto. Ora i granata, dopo la vittoria contro lo Spezia e la sconfitta della Sampdoria con il Bari, si trovano al 14° posto in classifica.

La Reggiana batte lo Spezia, torna al gol Novakovich

Grazie alla vittoria in casa dello Spezia continua il momento positivo della Reggiana. Non solo una striscia di quattro risultati utili consecutivi, contro i bianconeri è tornato a segnare anche Andrija Novakovich a secco da ben otto partite. L’americano aveva messo a segno l’ultimo gol nella sconfitta contro il Monza.

Nella prossima giornata la Reggiana tornerà in casa affrontando il Sudtirol attualmente 9°. Sarà importante per i ragazzi di Rubinacci provare a continuare questa striscia di risultati positivi, iniziata ormai contro il Mantova.