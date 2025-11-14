Incredibile vicenda che coinvolge Luis Rubiales, ex presidente della Federazione Spagnola. Lo zio gli lancia le uova addosso

Luis Rubiales è stato colpito con delle uova durante la presentazione del suo libro “Matar a Rubiales“. A lanciarle è stato suo zio, con la sicurezza intervenuta per riportare la calma. L’ex presidente della Federazione Spagnola ha successivamente provato a raggiungere l’uomo, inseguendolo prima di essere fermato.

Il classe ’77 ha commentato l’accaduto: “Per fortuna mi hanno fermato. Non so se avesse un’arma o qualcosa del genere. Ho visto una donna incinta con due bambini piccoli ed è a loro che ho pensato. Se l’avessi afferrato, ora staremmo qui a parlare di una situazione molto diversa. Ero terrorizzato, non mi importa se mi lanciano delle uova”.

