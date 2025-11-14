Questo sito contribuisce all'audience di

Spagna, lancio di uova contro Rubiales: l’autore è lo zio

Redazione 14 Novembre 2025
L'ex presidente della federcalcio Spagnola Rubiales (IMAGO)
Incredibile vicenda che coinvolge Luis Rubiales, ex presidente della Federazione Spagnola. Lo zio gli lancia le uova addosso

Luis Rubiales è stato colpito con delle uova durante la presentazione del suo libro “Matar a Rubiales“. A lanciarle è stato suo zio, con la sicurezza intervenuta per riportare la calma. L’ex presidente della Federazione Spagnola ha successivamente provato a raggiungere l’uomo, inseguendolo prima di essere fermato.

Il classe ’77 ha commentato l’accaduto: “Per fortuna mi hanno fermato. Non so se avesse un’arma o qualcosa del genere. Ho visto una donna incinta con due bambini piccoli ed è a loro che ho pensato. Se l’avessi afferrato, ora staremmo qui a parlare di una situazione molto diversa. Ero terrorizzato, non mi importa se mi lanciano delle uova”.

 

