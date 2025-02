Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è stato condannato per il reato di aggressione sessuale

Dopo un anno e mezzo, è arrivata la sentenza di un caso di cui si era parlato in tutto il mondo, quello del bacio dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, alla calciatrice della nazionale Jennifer Hermoso.

La vicenda risale all’agosto 2023, durante la premiazione dei Mondiali femminili vinti proprio dalla Spagna.

Rubiales è stato condannato nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, dal tribunale spagnolo dell’Audencia Nacional per il reato di aggressione sessuale nei confronti di Hermoso. L’ex federale dovrà pagare un totale di 10.800 euro di multa, l’equivalente di 20 euro per 18 mesi. Niente reclusione, quindi, per lui.

Per quanto riguarda, invece, il presunto reato di intimidazione, Rubiales è stato assolto, al pari di altri di altri tre ex dirigenti della Federcalcio spagnola indagati.

Il caso Rubiales

La bufera si è scatenata dopo la vittoria del Mondiale di calcio femminile della Spagna, vincitrice nella finale del 20 agosto 2023 contro l’Inghilterra. Protagonista in negativo l’allora presidente della Rfef spagnola, Luis Rubiales, con un bacio sulla bocca di Jenni Hermoso, poi dichiarato non consensuale dall’atleta stessa. Vicenda che aveva portato alla fine del suo percorso in federazione, sostituito da Pedro Rocha.

Dopo un anno e mezzo si è arrivati alla sanzione. Nessuna reclusione per l’ex dirigente, a fronte dei 2 anni e 6 mesi che erano stati chiesti dalla procura, di cui uno e mezzo per aggressione sessuale e un altro per intimidazione. “Solo” una multa per Rubiales, che dovrà pagare 10.800 euro nei prossimi 18 mesi.

