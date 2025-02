Sentenza Rubiales, Hermoso annuncia il ricorso

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, era stato condannato per il reato di aggressione sessuale

Jenni Hermoso presenterà ricorso in appello alla sentenza dell’Audiencia Nacional, che giovedì 20 febbraio ha condannato Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola per il reato di aggressione sessuale nei confronti di Hermoso. L’ex federale dovrà pagare un totale di 10.800 euro di multa, l’equivalente di 20 euro per 18 mesi. Niente reclusione, quindi, per lui.

Queste le dichiarazioni di Angel Chavarria, avvocato della calciatrice. Rubiales è stato assolto invece dal presunto reato di intimidazione, al pari di altri di altri tre ex dirigenti della Federcalcio spagnola indagati.

Il fatto risale alla premiazione del Mondiale femminile di calcio di Sidney ,nell’estate del 2023. Lo segnalano fonti giuridiche riprese dall’agenzia Europa Press.

Anche la difesa dello stesso Rubiales ha annunciato la presentazione di un ricorso, che la legge prevede entro 10 giorni.