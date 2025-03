La ricostruzione del post partita di Kosovo-Islanda, con le parole di Amir Rrahmani.

Al Fadil Vokrri Stadium di Pristina, il Kosovo conquista una vittoria preziosa battendo 2-1 l’Islanda nell’andata dello spareggio salvezza del gruppo B di Nations League.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 19′ con Dellova, servito da un assist di Amir Rrahmani, ma la reazione islandese è immediata: dopo appena tre minuti, Oskarsson firma il pareggio. Nella ripresa, però, è Rexhbecaj a decidere il match con il gol che regala al Kosovo un vantaggio fondamentale in vista del ritorno.

Dal ritiro del Kosovo, lo stesso difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, che hanno subito varie interpretazioni: Rrahmani ha preferito fare chiarezza sui social.

Di seguito le parole del difensore azzurro.

Napoli, le parole di Rrahmani dal ritiro del Kosovo

Dopo la vittoria, Rrahmani ha parlato dal ritiro del Kosovo: “Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito malconcio dall’ultima partita quattro giorni fa e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare. Alla fine, ho deciso di scendere in campo, e ne è valsa la pena”.

Il dubbio era sulla parola “Pressione”, utilizzata dal giocatore, ma Rrahmani ha precisato sul suo profilo Instagram che: “La parola pressione dipende dal modo in cui si dice e in quale lingua. In italiano è preoccupazione“.

Poi, ha continuato: “Preoccupazione perché 4 giorni fa sono uscito dal campo infortunato. Decidendo con lo staff medico di entrambe le parti abbiamo deciso che sarebbe valsa la pena giocare, anche perché abbiamo vinto. Sempre pronto sia per il Napoli che per il Kosovo“.