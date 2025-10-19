L’ex Real Madrid Royston Drenthe è stato colpito da un ictus cerebrale
Royston Drenthe, esterno sinistro olandese ex Real Madrid, è stato colpito da un ictus cerebrale
Dall’Olanda arriva una bruttissima notizia su Royston Drenthe: il calciatore 38enne ex Real Madrid è stato colpito da un ictus cerebrale. Al momento Royston è ricoverato al pronto soccorso.
Dopo essersi ritirato a metà novembre 2023, Drenthe si è unito all’FC de Rebellen, ed è proprio un comunicato del club amatoriale a diffondere la terribile notizia.
La nota dell’FC de Rebellen: “Drenthe è attualmente in buone mani e riceve cure adeguate”.
“La famiglia di Royston chiede tranquillità e privacy in questo periodo, in modo da potergli offrire il sostegno e lo spazio necessari per la sua guarigione”.