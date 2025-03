Royale Union, malore per Niang rientrando in panchina: “I primi segnali sono positivi”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Royale dopo il malore di Niang: la situazione.

Minuti di paura verso la fine del match tra Royale Union SG e Dender, sfida valida per la 28esima giornata del campionato belga. All’83’ Pocognoli, allenatore dei padroni di casa, ha deciso di sostituire Ousseynou Niang.

Il centrocampista è uscito dal campo, apparentemente, in buone condizioni per poi accusare un malore arrivato in panchina. Il gioco è stato fermato e lo staff medico è subito intervenuto.

Niang è stato poi portato via su una barella, avvolto da una coperta termica e trasportato in ospedale per ulteriori controlli sulle sue condizioni.

Nel postpartita la società e l’allenatore del Royale hanno poi rassicurato tutti sulle sue condizioni, dicendo che i primi segnali arrivati dallo staff medico sono positivi.

Le parole dell’allenatore del Royale dopo il malore di Niang

“Niang non si è sentito bene dopo la sua sostituzione. Il nostro staff medico può confermare però ora che il giocatore è stabile e sta bene“, ha comunicato il club sui social al termine del match.

A confermare quanto detto dalla società, l’allenatore del Royale nel post partita ha dichiarato: “Non ci ha rassicurato quello che abbiamo visto in panchina, ma dalle prime informazioni che abbiamo sembra che stia bene. Ci dicono che il suo battito cardiaco sia nella norma ma ora serviranno ulteriori esami. Comunque, i primi segnali che arrivano dal personale medico dell’ospedale sono positivi“.