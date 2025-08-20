Rowe si avvicina al Bologna: si ragiona sui 18 milioni più bonus
Il Bologna e il Marsiglia si sono ulteriormente avvicinati per Jonathan Rowe: si ragiona sui 18 milioni più bonus
Cotinua la trattativa tra il Bologna e il Marsiglia per Jonathan Rowe con i due club che si sono ulteriormente avvicinati nelle ultime ore.
Manca ancora l’accordo tra le due società e bisogna ancora lavorare ma si ragiona su un’operazione da 18 milioni di euro più bonus.
Con il calciatore, come raccontato, i rossoblù hanno già raggiunto l’accordo nella giornata di ieri, 19 agosto.