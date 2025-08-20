Questo sito contribuisce all'audience di

Rowe si avvicina al Bologna: si ragiona sui 18 milioni più bonus

Gianluca Di Marzio 20 Agosto 2025
Rowe con la maglia dell'Inghilterra (Imago)
Il Bologna e il Marsiglia si sono ulteriormente avvicinati per Jonathan Rowe: si ragiona sui 18 milioni più bonus

Cotinua la trattativa tra il Bologna e il Marsiglia per Jonathan Rowe con i due club che si sono ulteriormente avvicinati nelle ultime ore.

Manca ancora l’accordo tra le due società e bisogna ancora lavorare ma si ragiona su un’operazione da 18 milioni di euro più bonus.

Con il calciatore, come raccontato, i rossoblù hanno già raggiunto l’accordo nella giornata di ieri, 19 agosto.