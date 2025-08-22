Bologna, Rowe è arrivato in città | FOTO E VIDEO

Le immagini dell’arrivo in Italia dell’attaccante inglese che sarà presto un nuovo giocatore del Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Bologna ha il suo nuovo esterno. Jonathan Rowe, in arrivo dal Marsiglia, sarà il nuovo attaccante a disposizione di Vincenzo Italiano e sostituirà così Dan Ndoye, partito in direzione Premier League.

I rossoblù hanno raggiunto l’intesa definitiva con il Marsiglia per 19,5 milioni bonus compresi, mentre i francesi conservano il 10% sulla futura rivendita.

Nella giornata di ieri è arrivato l’ok per partire per l’Italia e svolgere così le visite mediche.

Queste sono le prime immagini del classe 2003 che è arrivato a Casteldebole al centro medico Isokinetic pronto per svolgere i test.

Bologna, Rowe è arrivato in città | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com