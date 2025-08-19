Bologna, Rowe mai così vicino: accordo raggiunto con il giocatore, si tratta con il Marsiglia
Jonathan Rowe apre al Bologna: accordo raggiunto con il giocatore, si tratta con il Marsiglia.
Jonathan Rowe mai così vicino al Bologna. L’attaccante inglese, finito nelle ultime ore sul mercato dopo le tensioni interne all’Olympique Marsiglia, ha trovato l’accordo con il club rossoblù. Ora si tratta con il club francese, per chiudere la trattativa.
La società, che ha individuato in Rowe un rinforzo ideale per il reparto offensivo, sta ora lavorando con l’OM per chiudere l’affare. La trattativa entra così in una fase decisiva.
L’accordo con il giocatore rappresenta un passo importante per sbloccare l’operazione. Il Bologna, forte di questo via libera, è pronto a intensificare i colloqui con il Marsiglia per definire la formula dell’affare.
La priorità della dirigenza è garantire a Vincenzo Italiano un innesto di qualità e prospettiva in grado di alzare il livello della rosa in vista della nuova stagione.