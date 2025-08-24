Lazio, Rovella: “Farò il tifo per i miei compagni. Mia figlia l’emozione più grande della mia vita”

La Lazio sfida il Como nella giornata inaugurale della Serie A, le parole di Rovella a pochi minuti dal fischio d’inizio.

La Lazio è pronta al suo esordio nella Serie A 2025-26: dopo un’estate immobile sul calciomercato, la squadra biancoceleste punta alla solidità di Maurizio Sarri per la propria stagione.

Il club della Capitale sarà ospite del Como allo stadio Sinigaglia, squadra che si è rinforzata con il calciomercato estivo. A pochi minuti dal match, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il giocatore non sarà in campo dal primo minuto per la nascita della figlia.

Di seguito le sue parole.

Lazio, le parole di Rovella

Rovella non sarà in campo dal 1′ per la nascita della figlia. Il centrocampista ha passato la notte a Roma: “È l’emozione più grande della mia vita. Volevo essere con i miei compagni nonostante la nascita di mia figlia. È stata una nottata impegnativa, quindi meglio così. Farò il tifo per i miei compagni dalla panchina”.

Sulla stagione: “Dobbiamo migliorare e lo sappiamo, ci meritavamo l’anno scorso di andare in Europa, l’obiettivo è quello. Il nostro mantra è non avere alibi”.

Infine, su Sarri: “Sarri lo conoscete benissimo, è un maestro. Insegna tanti particolari che sono importanti in campo, soprattutto nel mio ruolo. Sono felice di lavorarci e cerco di migliorarmi ogni giorno”.