Sarri conferma l’infortunio del centrocampista, che è in ospedale per accertamenti

Brutte notizie per la Lazio, che nella partita contro il Cagliari ha perso Nicolò Rovella per infortunio.

Il centrocampista, caduto male e rimasto dolorante alla spalla destra, è stato costretto a lasciare il campo dopo un’ora di gioco, cedendo il posto a Cataldi.

Al termine della sfida, il giocatore è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti.

Infatti, per lui si teme la frattura della clavicola destra. Si attende un comunicato della società, ma Maurizio Sarri nel post partita ha confermato l’entità dell’infortunio.

Infortunio Rovella, la conferma di Sarri

Così Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato l’infortunio di Rovella: “Stasera siamo venuti qui senza sei giocatori assenti per infortunio. E purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola, quindi siamo a sette, questo non è un momento d’emergenza perché da tutta la stagione così“.

Si attende quindi solo un comunicato della Lazio nelle prossime ore, ma è già chiaro che per un po’ Sarri dovrà fare a meno anche di Nicolò Rovella.