Tomas Rosicky ricoverato in terapia intensiva a Praga per problemi cardiaci

L’ex capitano della nazionale ceca e bandiera dell’Arsenal Tomas Rosicky sotto osservazione per complicazioni legate alla salute.

Tomas Rosicky, ex centrocampista della Repubblica Ceca e per anni pilastro dell’Arsenal, è stato ricoverato in terapia intensiva a Praga in seguito a problemi cardiaci che hanno richiesto un intervento medico urgente.

Secondo fonti locali, il malore sarebbe stato causato da una combinazione di fattori: alcune cattive abitudini mantenute dopo il ritiro dall’attività agonistica, una ridotta attività fisica e una predisposizione familiare ai disturbi cardiaci.

Le condizioni dell’ex calciatore sono sotto stretta osservazione da parte dell’equipe medica dell’ospedale di Praga, che sta monitorando con attenzione l’evolversi del quadro clinico.

Rosicky, oggi 44enne, è stato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione. In carriera ha indossato per dieci anni la maglia dell’Arsenal, conquistando l’affetto dei tifosi con classe, visione di gioco e spirito combattivo. Con la nazionale ceca ha collezionato 105 presenze, terzo di sempre nella storia del suo Paese, e ha messo a segno 23 gol, rappresentando a lungo un simbolo del calcio ceco a livello internazionale.