Cristiano Ronaldo, gli infortuni prima del trionfo: dagli Europei 2016 alla Nations League 2025

Due infortuni e due trofei: Ronaldo vince la sua seconda Nations League con il Portogallo

Cristiano Ronaldo è da sempre sinonimo di determinazione, maniacalità nel lavoro e leadership. Ma in due delle sue più grandi vittorie con il Portogallo, la vittoria finale è stata preceduta da attimi di preoccupazione, provocati dall’uscita di scena di Cristiano Ronaldo per infortunio.

Nel 2016, durante la finale degli Europei contro la Francia, Ronaldo fu costretto a uscire dopo appena 25 minuti per un problema al ginocchio. Le lacrime sul suo volto sembravano anticipare una sconfitta. E invece, da bordocampo, si trasformò in un allenatore aggiunto, incitando i compagni con un’energia travolgente. Il Portogallo vinse 1-0 ai tempi supplementari grazie al gol di Eder, conquistando il primo trofeo internazionale della sua storia. Quella sera, Ronaldo non segnò, ma guidò i compagni dalla panchina.

Nove anni dopo, nel 2025, la storia si ripete in modo sorprendente. Nella finale di Nations League contro la Francia, ancora una volta, un infortunio lo costringe a lasciare il campo. E ancora una volta, il Portogallo trionfa senza il suo leader in campo.

In questo caso sono risultati decisivi i 5 rigori su 5 realizzati da Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rúben Neves. Ha grandissima importanza anche la parata Diogo Costa su Morata.

Tra lacrime ed entusiasmo: le parole di CR7 dopo la partita

Il capitano del Portogallo ha aperto l’intervista post-partita dichiarando: “La cosa importante oggi era vincere, voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra perché siamo riusciti a fare ancora la storia“.

Su Roberto Martínez: “Il nostro C. T. è stato attaccato ingiustamente in questi giorni, questa vittoria è anche per lui. Purtroppo ho avuto un piccolo problema alla coscia. Le lacrime? Sono perché questo è un altro titolo“.