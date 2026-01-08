Le parole di Romero sui social dopo la sconfitta contro il Bournemouth

Caos e polemiche in casa Tottenham. Dopo la sconfitta esterna per 3-2 contro il Bournemouth, Cristian Romero ha attaccato duramente la società sui social.

“In momenti come questi, dovrebbero essere altri a parlare…ma non lo fanno, come accade da diversi anni. Si presentano solo quando le cose vanno bene per dire qualche bugia”.

Quattordicesima in Premier League a quota 27 punti, la zona Europa ora dista sei lunghezze: “Chiedo scusa a tutti i fan di voi che ci seguite ovunque, che ci siete sempre e continuerete ad esserci. Siamo responsabili, su questo non c’è dubbio, io sono il primo. Ma continueremo ad affrontarlo e a cercare di ribaltare la situazione, per noi e per il club”.

Il capitano del club ha chiuso con queste parole: “Noi resteremo qui, a lavorare, a stare uniti e a dare tutto per ribaltare le cose. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, lavorare di più e andare avanti tutti insieme, fa parte del calcio. Tutti insieme, sarà più facile”.

