Cagliari, idea Romano della Roma per il centrocampo

Alessandro Romano, Roma – Credits: Martina Cutrona

Il Cagliari pensa a Romano per il proprio centrocampo: può essere un nome per gli ultimi giorni di mercato

Giornata di cessioni per il Cagliari, che prima ha ufficializzato la partenza di Zortea in direzione Bologna e poi ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Piccoli. I sardi hanno però ora diversi soldi da investire per completare la rosa di Pisacane, e in questo senso oltre a sostituire i partenti vogliono rinforzare altri reparti.

Per quanto riguarda il centrocampo, nello specifico, l’ultima idea porta il nome di Alessandro Romano, centrocampista della Roma che piace a diversi club di Serie A.

Negli ultimi giorni il Torino si era fatto avanti per il classe 2006, ma adesso i granata sono molto vicini ad Asllani per la regia.

Non c’è ancora una trattativa concreta, ma Romano può diventare un’opzione importante per il Cagliari negli ultimi giorni di mercato, qualora la Roma dovesse aprire al prestito o alla cessione a titolo definitivo con recompra.