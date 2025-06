Il Bologna torna su Roman Vega. Anche il Torino si è inserito per il calciatore

Il Bologna torna su Roman Vega, esterno argentino classe 2004 dell’Argentinos Juniors. Anche il Torino si è inserito per il calciatore

Il Bologna ha riavviato i contatti con l’Argentinos Juniors per Roman Vega, dopo averlo trattato già nel calciomercato di gennaio.

Per l’esterno la richiesta del club argentino è di sei milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Oltre al Bologna anche il Torino si è inserito per Roman Vega.

Per ora il classe 2004 in campionato ha collezionato 1 gol e 1 assist in 12 presenze.